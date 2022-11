Viele Tausend Teilnehmer bei Warnstreiks im Norden

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie nehmen die Warnstreiks der IG Metall im Norden Fahrt auf. Am Donnerstag nahmen nach Angaben der Gewerkschaft bis zum Mittag mehr als 4800 Beschäftigte aus 30 Unternehmen in den fünf Bundesländern des Bezirks Küste an Arbeitsniederlegungen teil. Ein Schwerpunkt sei die Luftfahrtindustrie mit den Airbus-Betrieben in Bremen, Nordenham sowie von Premium Aerotec in Varel gewesen. Für den Nachmittag und den Abend wurden Tausende Teilnehmer bei Warnstreiks und Aktionen im Mercedes-Werk und bei Lear in Bremen und bei Airbus Aerostructures in Stade erwartet. Erstmals gab es auch Aktionen in Mecklenburg-Vorpommern.

Hamburg. Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie nehmen die Warnstreiks der IG Metall im Norden Fahrt auf. Am Donnerstag nahmen nach Angaben der Gewerkschaft bis zum Mittag mehr als 4800 Beschäftigte aus 30 Unternehmen in den fünf Bundesländern des Bezirks Küste an Arbeitsniederlegungen teil. Ein Schwerpunkt sei die Luftfahrtindustrie mit den Airbus-Betrieben in Bremen, Nordenham sowie von Premium Aerotec in Varel gewesen. Für den Nachmittag und den Abend wurden Tausende Teilnehmer bei Warnstreiks und Aktionen im Mercedes-Werk und bei Lear in Bremen und bei Airbus Aerostructures in Stade erwartet. Erstmals gab es auch Aktionen in Mecklenburg-Vorpommern.

Am Freitag will die IG Metall ihre Aktionen fortsetzen und spricht von einem Höhepunkt der ersten Warnstreikwelle im Norden. Tausende Beschäftigte aus 65 Betrieben in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie Bremen und dem nordwestlichen Niedersachsen sollen die Arbeit für mehrere Stunden niederlegen. IG-Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich will auf Kundgebungen bei der Lürssen-Kröger-Werft in Schacht-Audorf sowie bei Caterpillar und Raytheon Anschütz in Kiel zu den Metallern sprechen.

Im Norden verhandelt die IG Metall für rund 130.000 Beschäftigte, das nächste Mal in vierter Runde am 10. November in Hamburg. Die Arbeitgeber hatten zuletzt Einmalzahlungen von 3000 Euro und bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Die Gewerkschaft verlangt für einen Zeitraum von zwölf Monaten dauerhaft acht Prozent mehr Geld für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten.

