Mehrere Hundert Teilnehmer bei Warnstreiks der IG Metall

Schwerin (dpa/mv). In Mecklenburg-Vorpommern haben sich am Donnerstag mehrere Hundert Menschen an den Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie beteiligt. Nach Angaben der IG Metall waren bei den Streiks bei Liebherr-MCCtec und EEW Special Pipe Constructions in Rostock insgesamt 500 Menschen dabei. Bei der MAT-Gießerei in Ueckermünde waren es nach Gewerkschaftsangaben 150 und bei der Fertigungstechnik Nord in Gadebusch 120.

Die IG Metall fordert für die 130.000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Am 10. November ist die vierte Verhandlungsrunde in Hamburg geplant. Bei den Warnstreiks in den fünf Nordländern waren am Donnerstag insgesamt 4800 Beschäftigte beteiligt.

Die Warnstreiks werden am Freitag auch in Mecklenburg-Vorpommern fortgesetzt. Dann sind auch die Neptun-Werft und Caterpillar-Motoren sowie die Firma SEAR in Rostock beteiligt.

