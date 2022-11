Kleintraktor kippt bei Behälterbergung auf Fahrer: Mann tot

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Bei einem Unfall während der Gartenarbeit ist in der Gemeinde Lindetal (Mecklenburgische Seenplatte) ein Mann getötet worden. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, handelt es sich um den 32-jährigen Fahrer eines Kleintraktors. Der Verunglückte aus der Region hatte am Donnerstag eine Gartenfläche urbar machen wollen.