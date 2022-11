Liskow zu Flüchtlings-Unterbringung: Hilferufe der Kommunen

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landes- und -Fraktionschef Franz-Robert Liskow hat angesichts wachsender Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen mehr Unterstützung für die Kommunen im Land und eine striktere Migrationspolitik des Bundes gefordert. „Ich rate dazu, die Hilferufe von der kommunalen Basis ernst zu nehmen“, mahnte Liskow am Donnerstag in Schwerin. Anlass waren Medienberichte über Pläne der Stadtverwaltung von Grimmen (Vorpommern-Rügen), wegen Mangels an Wohnraum und fehlender Plätze in Kitas und Schulen die Aufnahme von Flüchtlingen zu stoppen. Die Verteilung von Flüchtlingen auf die Kommunen liegt allerdings in der Zuständigkeit der Kreise.