Seawolves-Coach warnt vor Schlusslicht Bamberg

Größer kann der Kontrast für die Rostock Seawolves in der Basketball-Bundesliga kaum sein. Eine Woche nach der 70:104-Niederlage des Aufsteigers gegen Titelverteidiger Alba Berlin im Topspiel des fünften Spieltages folgt am Sonntag (15.00 Uhr) ebenfalls in der StadtHalle das Duell gegen den Tabellenletzten Brose Bamberg. Der frühere Serienmeister reist mit fünf Niederlagen in fünf Spielen an und unterlag am Mittwochabend zudem im Fiba Europe Cup Ligakonkurrent Niners Chemnitz daheim deutlich. Die Seawolves wiederum gingen in dem Spiel gegen Berlin zum ersten Mal in dieser Saison als Verlierer vom Feld.