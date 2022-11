Verfassungsfeindliche Parolen: Polizei ermittelt Täter

Ein LED-Leuchtkasten hängt an einem Polizeirevier.

Die Rostocker Polizei hat am Mittwoch mehrere Personen ermittelt, die am Brunnen der Lebensfreude in der Innenstadt verfassungsfeindliche Parolen gerufen haben. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um Deutsche im Alter von 16 bis 20 Jahren. Gegen sie ermittelt nun der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.