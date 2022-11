Mobilität Pro Bahn: 49-Euro-Ticket Schritt in die richtige Richtung

Ein Schritt in die richtige Richtung, aber nicht der große Wurf. So beurteilt der Pro-Bahn-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern die zum 1. Januar kommenden Jahres geplante Einführung des 49-Euro-Tickets. Auf den Pendlerstrecken nach Hamburg und Berlin wäre der Nachfolger des Neun-Euro-Tickets „durchaus eine Entlastung, aber für ein richtiges Mobilitätsticket fehlt noch etwas“, sagte der Landesvorsitzende des Interessensverbandes, Marcel Drews, am Donnerstag auf Nachfrage. Innerhalb des Landes plädiert der Chef des Fahrgastverbandes für ein 29-Euro-Ticket.