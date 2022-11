Damwild kracht in Motorrad: Zwei Personen schwer verletzt

Ein Motorradfahrer und sein Beifahrer sind in Neustrelitz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte am Mittwochabend mit einem Damwild zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die zwei 16-Jährigen waren Polizeiangaben zufolge auf der Bundesstraße zwischen Neustrelitz und Brustorf unterwegs, als das Tier gegen 21 Uhr die Fahrbahn überquerte. Trotz einer Gefahrenbremsung hätte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden können. Die zwei Jugendlichen wurden schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Tier starb noch vor Ort. Die B 193 war für kurze Zeit gesperrt.