Seawolves: Wunsch nach eigener Trainingshalle

Die Rostock Seawolves setzen sich für den Bau der Arena am Kesselborn ein. Für die Weiterentwicklung des Basketballsports im Senioren- und Jugendleistungssport seien moderne Wettkampfstätten eine Grundvoraussetzung, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung, die vom 1. Vorsitzenden André Jürgens und dem 2. Vorsitzenden Jens Hakanowitz unterschrieben ist. Diese notwendige Ergänzung zur StadtHalle werde von dem Club „ausdrücklich unterstützt“. Die Verantwortlichen des Bundesliga-Aufsteigers fordern, dass das Projekt zügig vorangetrieben werden müsse, „um den aktuellen sportlichen Ressourcen gerecht zu werden und den Potenzialen unserer Stadt eine Zukunft zu geben“.