Hansa Rostock mit Sieger-Elf von Regensburg gegen Sandhausen

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann das Heimspiel gegen den SV Sandhausen am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) mit der Elf angehen, die am vergangenen Wochenende beim 3:0 über Jahn Regensburg überzeugt hat. „Es ist wie zuletzt. Simon Rhein und Lukas Scherff trainieren voll mit. Wir müssen aber abwarten, wie sie die Gesamtbelastung verkraften“, sagte Trainer Jens Härtel am Mittwoch. Rhein und Scherff hatten beim ersten Dreier nach zuvor vier sieglosen Spielen in Serie verletzungsbedingt gefehlt.