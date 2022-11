Landesamt hält Wildleberprodukte für unbedenklich

Das Landesamt für Lebensmittelsicherheit hält den Genuss von Wurst mit Wildleberanteil nach entsprechenden Untersuchungen für unbedenklich. „Wir konnten keine unerwünschten Belastungen in Wildlebererzeugnissen feststellen“, teilte Stephan Goltermann, Direktor des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) in Rostock, am Mittwoch mit. Nach Angaben des LALLF waren in diesem Jahr zehn Wildlebererzeugnisse aus dem Handel in MV untersucht worden.