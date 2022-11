Mann stürzt bei Flucht vor der Polizei in Fluss

Auf seiner Flucht vor der Polizei ist ein Mann in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in die Elde gestürzt. Der 39-Jährige habe sich selbst ans Ufer retten können und lediglich eine leichte Unterkühlung erlitten, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Mann war den Angaben zufolge am Samstagabend mit seinem Auto unterwegs und sollte kontrolliert werden. Da habe er Gas gegeben und sei davongerast - allerdings zunächst in eine Nebenstraße, die wenige Hundert Meter weiter als Sackgasse in einer Gartenanlage endete. Der Mann sei aus dem Auto gesprungen und zu Fuß weitergerannt - und in der Dunkelheit versehentlich in die Elde gestürzt.

Über die Flucht und deren Umstände habe sich der Autofahrer anschließend selbst geärgert und sich bei den Polizisten für den Vorfall entschuldigt. Der Mann hat den Angaben zufolge keinen gültigen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss.

