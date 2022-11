Rechtsmediziner sollen Todesumstände von Baby klären

Vier Tage nach dem Fund eines toten Säuglings in Schwerin sollen Rechtsmediziner die genaue Todesursache des kleinen Mädchens klären. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet. Der Leichnam des Kindes war am frühen Freitagmorgen von einem Anwohner im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Schwerin gefunden und die Behörden alarmiert worden. Nach ersten Ermittlungen soll das Mädchen unmittelbar nach der Geburt noch gelebt haben.

Als Mutter wurde eine 25 Jahre alte Frau aus Schwerin ermittelt. Diese hatte sich laut Polizei am Freitag in dem Haus in der Feldstadt, einem Stadtteil im Zentrum von Schwerin, aufgehalten, dort aber nicht gewohnt. Sie wurde inzwischen in Untersuchungshaft genommen.

