Brennender Wagen auf A20: Autobahn gesperrt

Wegen eines brennenden Wagens ist die Autobahn 20 am Montagabend in Fahrtrichtung Lübeck zeitweise voll gesperrt worden. Ein Pkw hatte zwischen den Anschlussstellen Anklam und Jarmen wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Der Motor und der Innenraum des Autos brannten völlig aus, der Sachschaden wurde auf rund 24 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Für die Löscharbeiten musste die Fahrbahn Richtung Lübeck komplett gesperrt werden, danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Insgesamt war der Verkehr auf der A20 wegen des Vorfalls etwa zwei Stunden lang gestört.