Kriminalität Gericht will Prozess um blutige Macheten-Attacke abschließen

Neubrandenburg (dpa/mv). Das Landgericht Neubrandenburg will am Dienstag (10.00 Uhr) einen Prozess um einen blutigen Nachbarschaftsstreit abschließen. Die Kammer plant, erst noch zwei Gutachter anzuhören und dann die Plädoyers von Anklage und Verteidigung entgegenzunehmen. Am Nachmittag könnte auch noch ein Urteil fallen, hieß es im Vorfeld.

Dem 70 Jahre alten Angeklagten wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Er soll am 10. Mai in Bartow (Mecklenburgische Seenplatte) im Streit einen 36-jährigen Nachbarn mit einer Gartenmachete attackiert und schwer verletzt haben. Der Angeklagte hat die Attacke auch eingeräumt, will sich aber seinerseits gegen einen Angriff gewehrt haben. Das bestritt das Opfer allerdings.

Mehrere Zeugen aus dem Dorf hatten den Angeklagten, der vor mehr als zehn Jahren aus Schleswig-Holstein zugezogen war, als besonders streitsuchenden Mann beschrieben. Dem Geschädigten war es gelungen, dem Angreifer die Waffe abzunehmen und sich auf sein Grundstück zu retten. Der angetrunkene Angeklagte wurde am Tatort gefasst.

