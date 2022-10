Mildes Herbst-Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erwarten am verlängerten Wochenende weiter milde Temperaturen. Der Oktober endet laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) mit wenig Wolken und viel Sonnenschein, gegen Abend bleibt es klar oder leicht bewölkt. Die Höchstwerte steigen auf 18 bis 20 Grad an, an der Vorpommerschen See auf 15 bis 18 Grad. Die Nacht zum Montag bleibt zunächst klar, bevor sich bei Tiefstwerten von 12 bis 8 Grad vereinzelt Wolken und Nebel bilden können.