Steuerschätzung: 488 Millionen Euro mehr Einnahmen für Land

Das Land Mecklenburg-Vorpommern kann in diesem Jahr mit 488 Millionen Euro mehr Einnahmen rechnen als im Mai erwartet worden ist. Im kommenden Jahr belaufe sich das vorhergesagte Plus auf 229 Millionen Euro, teilte Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Freitag nach Berechnungen des Landes zur jüngsten Steuerschätzung mit. Die Kommunen im Nordosten können demnach mit Steuermehreinnahmen von 74 Millionen Euro in diesem und 50 Millionen Euro im kommenden Jahr rechnen.