Neue Anschlussstelle auf A19: Rostock-Industriehafen

Der Rostocker Hafen wird Prognosen zufolge weiter wachsen. Das bedeutet auch mehr Verkehr - und damit der fließt, ist der Port ab sofort besser an die Autobahn A19 angebunden.

Rostock (dpa/mv). Der Rostocker Überseehafen hat nach achtmonatiger Bauzeit eine zweite Autobahnabfahrt und -auffahrt. Die neue Anschlussstelle am nördlichen Ende der A19 trägt den Namen „Rostock-Industriehafen“ und wurde am Freitag für den Verkehr frei gegeben. Mit dem Anschluss sollen die Verkehrsströme in und aus dem Hafen effizienter gestaltet werden. Für den neuen A19-Anschluss investierte Rostock Port mehr als fünf Millionen Euro.

„Über die neue Autobahnabfahrt sind nun sowohl die Getreideumschlagunternehmen als auch die großen Industrieunternehmen Liebherr und EEW im Osten des Hafens auf kürzeren Wegen erreichbar, womit gleichzeitig Rückstauungen der Verkehre zum und vom Fähr- und RoRo-Terminal im westlichen Hafenareal vermieden werden“, sagte der Geschäftsführer von Rostock Port, Gernot Tesch. Die neue Abfahrt liegt kurz vor der zentralen Anschlussstelle „Rostock-Überseehafen“.

Der Direktor der Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH, Ronald Normann, betonte, durch den Anschluss werde eine erhebliche Verkehrsentlastung geschaffen und der zentral wichtige Wirtschaftsstandort des Rostocker Hafens gestärkt. Zudem trage die Anschlussstelle wesentlich zur Verkehrssicherheit bei, da damit auch die auffällig vielen Falschfahrten am Warnowtunnel unterbunden werden könnten.

