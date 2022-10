Merz bei jahrhundertealtem Kaufmannstreffen in Rostock

Im Rahmen eines Brauches aus dem Mittelalter wollen am Freitag (19.00 Uhr) Rostocker Kaufleute bei einem Festmahl Spenden sammeln. Als Gastredner wird in einem Rostocker Hotel Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) erwartet. Bei der Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock wird traditionell Geld für gemeinnützige Zwecke in der Hansestadt gesammelt. Zuvor ist ein Empfang im Rathaus geplant.

Rostock. Im Rahmen eines Brauches aus dem Mittelalter wollen am Freitag (19.00 Uhr) Rostocker Kaufleute bei einem Festmahl Spenden sammeln. Als Gastredner wird in einem Rostocker Hotel Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) erwartet. Bei der Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock wird traditionell Geld für gemeinnützige Zwecke in der Hansestadt gesammelt. Zuvor ist ein Empfang im Rathaus geplant.

Die Kaufmannschaft rechnet wie in den Vorjahren mit einem Spendenbetrag von mehr als 50.000 Euro. 30.000 Euro sollen an die Rostocker Tafel, 15.000 Euro an die Hochschule für Musik und Theater und 11.000 Euro an den Welterbe-Verein für die Astronomische Uhr gehen. Es hätten sich mehr als 200 Gäste angemeldet, sagte eine Sprecherin der Kaufmannschaft.

Gegessen werde dabei seit dem Mittelalter Ochsenschwanzsuppe, Rippenbraten und rote Grütze. Außerdem müsse der Vorsitzende, der sogenannte Öllermann, Klaus-Jürgen Strupp, einen Spruch auf Plattdeutsch aufsagen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern