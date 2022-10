Leere Wodkaflasche auf dem Rücksitz: Polizei stoppt Frau

Mit 3,53 Promille Alkohol im Blut ist eine Autofahrerin nahe der Ortschaft Werder (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) gestoppt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die 35-Jährige am Vortag in Richtung Stralsund unterwegs. Nach einem Zeugenhinweis wurde die Frau kontrolliert. Auf dem Rücksitz des Wagens lag eine leere Wodkaflasche.