Hansa Rostocks Personallage entspannt

Rostock (dpa/mv). Beim Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock hat sich die Personalsituation deutlich entspannt. Die zehn Spieler, die am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:0) verletzt oder gesperrt zuschauen mussten, stehen im Auswärtsspiel am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Jahn Regensburg wieder zur Verfügung. „Alle, die zuletzt gefehlt haben, sind dabei“, bestätigte Hansa-Trainer Jens Härtel am Donnerstag.

Damit kündigen sich gravierende Veränderungen in der Startelf im Vergleichg zur Partie gegen den Aufsteiger aus der Pfalz an. Ryan Malone, Lukas Fröde, Svante Ingelsson und John Verhoek, die gegen Lautern gesperrt waren, sind in Härtels Konzept Eckpfeiler. Das ist auch Simon Rhein, der am Wochenende ein hoffnungsvolles Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause abgeliefert hatte. Nun aber plagen den Mittelfeldspieler muskuläre Probleme. „Wir müssen abwarten“, sagte Härtel.

Hansa ist nun schon vier Begegnungen sieglos und dem Tabellenkeller bedrohlich nah gerückt. „Die kommenden Spiele sind Sechs-Punkte-Spiele“, sagte Härtel angesichts der prekären sportlichen Situation. Eine Ursache dafür sieht der Coach in der für die Gegner zu leicht ausrechenbaren Spielanlage. „Wir hatten zu wenig Bewegung, wenn wir den Ball hatten. Wir müssen Anspielstationen schaffen“, sagte der 53-Jährige.

