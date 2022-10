Seawolves geht selbstbewusst ins Topspiel gegen Alba Berlin

Die Rostock Seawolves und deren Fans fiebern dem überraschenden Topspiel in der Basketball-Bundesliga entgegen. Mit 4600 Zuschauern ist das Duell des nach vier Partien aktuell an der Tabellenspitze stehenden Aufsteigers gegen Titelverteidiger Alba Berlin am Sonntag in der StadtHalle (18.00 Uhr) ausverkauft. Dabei zeigen sich die Gastgeber nach vier Siegen selbstbewusst vor dem Auftritt gegen den direkten Verfolger.

Rostock (dpa/mv). Die Rostock Seawolves und deren Fans fiebern dem überraschenden Topspiel in der Basketball-Bundesliga entgegen. Mit 4600 Zuschauern ist das Duell des nach vier Partien aktuell an der Tabellenspitze stehenden Aufsteigers gegen Titelverteidiger Alba Berlin am Sonntag in der StadtHalle (18.00 Uhr) ausverkauft. Dabei zeigen sich die Gastgeber nach vier Siegen selbstbewusst vor dem Auftritt gegen den direkten Verfolger.

„Wir freuen uns unglaublich auf dieses Spiel und werden alles daran setzen, am Ende als Sieger vom Platz zu gehen“, sagte Cheftrainer Christian Held, der dem Club aus der Hauptstadt aber auch großen Respekt zollte: „Berlin ist das Maß der Dinge in der BBL. Es ist unglaublich beeindruckend, was sie zeigen, sowohl in der Liga als auch in der Euroleague.“

Um dennoch auch in dieser Begegnung erfolgreich zu sein, meinte er: „Es geht es für uns darum, extrem viele Dinge auf einem hohen Niveau abzurufen. Sie müssen für uns richtig laufen.“ Man brauche aber auch hier und da das nötige Quäntchen Glück, dass Würfe zur richtigen Zeit fallen und es zu Stopps kommt. „Nur so können wir das Spiel möglichst lange eng halten. Wenn wir das hinbekommen sollten, dann haben wir am Ende immer die Chance, das Spiel auch zu gewinnen“, glaubt Held.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern