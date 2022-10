Mann nach Messerattacke außer Lebensgefahr: Umstände unklar

Der 34-jährige Mann, der am Montag am Bahnhof Greifswald mit einem Messer attackiert wurde, ist nach Einschätzung von Ärzten inzwischen außer Lebensgefahr. Das habe das Krankenhaus mitgeteilt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund am Mittwoch. Die genauen Umstände der Gewaltattacke seien aber noch nicht geklärt, da der 26-jährige Tatverdächtige bisher zu den Vorwürfen schweige. Der aus Polen stammende Geschädigte solle in den nächsten Tagen angehört werden.