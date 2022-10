Bauverband fordert wegen Auftragsrückgang mehr Investitionen

Der Bauverband in Mecklenburg-Vorpommern hat insbesondere in den Bereichen Wohnungsbau und Infrastruktur mehr Investitionen gefordert. „Besonders für Mecklenburg-Vorpommern als Flächen- und Tourismusland ist es wichtig, die Infrastruktur weiterzuentwickeln und instandzuhalten. Auch in Krisenzeiten können wir uns einen Einbruch der Investitionstätigkeiten nicht erlauben“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Jörg Schnell, am Mittwoch in Schwerin.