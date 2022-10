Landkreise Regierung will Einfluss auf Windrad-Genehmigungen kappen

Ein Strommast steht in einem Windpark.

Für den beschleunigten Ausbau der Windkraft-Nutzung beschneidet die Landesregierung die Zuständigkeiten der Landkreise. Statt der Kreisverwaltungen sollen künftig die Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt die natur- und artenschutzrechtlichen Prüfungen übernehmen. „So gewährleisten wir eine stringentere Abarbeitung der Anträge, ohne fachliche Abstriche zu machen“, erklärte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin. Zuvor hatte er im Kabinett einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Demnach sollen die vier Landesämter, in denen die Genehmigungsverfahren für Windparks zusammenlaufen, insgesamt 15 zusätzliche Personalstellen erhalten, später noch mehr.