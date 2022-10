Miese Stimmung im Handwerk: Geschäftsklima sackt ab

Das Geschäftsklima in der Handwerksbranche in Mecklenburg-Vorpommern ist im dritten Quartal abgesackt. „Auf den weiteren Konjunkturverlauf schauen die Handwerker im Lande mit wachsender Sorge“, sagte Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer (HWK) Ostmecklenburg-Vorpommern, am Dienstag in Schwerin.

Schwerin (dpa/mv). Das Geschäftsklima in der Handwerksbranche in Mecklenburg-Vorpommern ist im dritten Quartal abgesackt. „Auf den weiteren Konjunkturverlauf schauen die Handwerker im Lande mit wachsender Sorge“, sagte Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer (HWK) Ostmecklenburg-Vorpommern, am Dienstag in Schwerin.

Den Angaben zufolge liegt der Geschäftsklimaindex mit rund 91 Punkten im Vergleich zum Vorjahr 28 Punkte tiefer. Das Ergebnis der Konjunkturumfrage unter mehr als 1000 Unternehmen im Land sei damit sogar schlechter ausgefallen als zu Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009.

Dabei bereitet den Unternehmen mehr die Zukunft als die aktuelle Lage Kopfzerbrechen. Laut den Handwerkskammern kam die Branche bisher gut durch die Corona-Pandemie, auch die aktuellen Angaben zur Betriebsauslastung lassen noch nicht auf eine Krise schließen: 46 Prozent der befragten Betriebe sind demnach fast vollständig und weitere 29 Prozent zu mehr als zwei Dritteln ausgelastet. Fast die Hälfte rechne jedoch mit sinkenden Auftragszahlen, 57 Prozent mit geringeren Investitionen. „Wir erleben gerade die Ruhe vor dem Sturm“, hieß es in einer Analyse der Kammern.

Grund für die Sorgen sind den Handwerkskammern zufolge hohe Energiepreise, Materialkosten sowie steigende Lohnausgaben durch die Mindestlohnanhebung. Die Präsidenten fordern in dieser Situation vor allem mehr Hilfen vom Bund. Statt des angekündigten Gaspreisdeckels solle eine umfassende Energiepreisbremse gelten, am besten sofort. Darüber hinaus weisen Hochschild und der Präsident der HWK Schwerin, Uwe Lange, darauf hin, dass Hilfen sich nicht allein an große Industriebetriebe richten dürften: „Klein- und Kleinstbetriebe sollen nicht durchs Raster fallen“, hieß es.

