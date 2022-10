Zahl der Erwerbstätigen in MV wieder spürbar gestiegen

Der coronabedingte Einschnitt bei der Beschäftigung scheint überwunden. In Mecklenburg-Vorpommern wurden im Frühjahr fast so viele Erwerbstätige registriert wie vor der Pandemie. Allerdings ist nicht absehbar, welche Folgen die Energiekrise nun haben wird.

Schwerin (dpa/mv). Trotz der Spätfolgen der Corona-Pandemie und wachsender Unsicherheiten infolge des Krieges in der Ukraine hat die Beschäftigung in Mecklenburg-Vorpommern im Frühjahr fast wieder Vor-Corona-Niveau erreicht. Im zweiten Quartal 2022 zählte das Statistische Amt des Landes 762.900 Erwerbstätige im Nordosten. Das waren rund 8400 mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2021 und nur noch 2000 weniger als im zweiten Quartal 2019. Nach den ersten Corona-Fällen in Deutschland Anfang 2020 und dem folgenden Lockdown war die Zahl der Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern im Frühjahr um etwa 12.000 auf 752 500 abgesackt.

Wie aus den am Dienstag in Schwerin veröffentlichten Daten weiter hervorgeht, setzte der Trendwandel im zweiten Quartal 2021 ein und gewann seither an Dynamik. So lag der Zuwachs an Erwerbstätigen im Nordosten im zweiten Quartal 2022 erstmals seit vier Jahren über ein Prozent zum Vorjahresquartal. Das Plus war damit erneut höher als im Durchschnitt der ostdeutschen Bundesländer, fiel aber geringer aus als im Westen.

Das Jobwachstum im Vergleich zu 2021 geht vor allem auf die Entwicklungen im Dienstleistungsbereich zurück. Das Statistikamt bezifferte das Plus zum Vorjahresquartal dort mit 10.600. Im Handel und im coronageplagten Gastgewerbe stieg die Zahl der Erwerbstätigen binnen eines Jahres um 6200 auf knapp 194.000, im öffentlichen Dienst um knapp 5000 auf fast 288.000. Geringe Rückgänge verzeichneten Landwirtschaft, Verarbeitendes Gewerbe und Bauwirtschaft. Allerdings waren auf dem Bau im zweiten Quartal 2022 mit 52.800 rund 2000 Menschen mehr beschäftigt als vor Beginn der Corona-Krise. Beim Verarbeitenden Gewerbe, das landesweit 150.000 Erwerbstätige zählte, waren die Schwankungen gering.

Die vorgelegten Daten beruhen auf Berechnungen des Arbeitskreises Erwerbstätigenrechnung der Länder, dem das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern angehört. Erwerbstätige sind alle Personen, die unabhängig von der Dauer ihrer Arbeitszeit einer oder mehreren Erwerbstätigkeiten nachgehen. Zu den Erwerbstätigen gehören somit sozialversicherungspflichtig oder geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer, Selbstständige, mithelfende Familienangehörige, freiberuflich Tätige sowie Soldaten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern