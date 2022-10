Betrug über Whatsapp: Mann aus Güstrow verliert 6500 Euro

Ein LED-Leuchtkasten hängt an einem Polizeirevier.

Durch einen Betrug über den Messenger-Dienst Whatsapp hat ein 69-Jähriger aus Güstrow (Kreis Rostock) rund 6500 Euro verloren. Laut Polizei-Angaben vom Dienstag erhielt der Mann am Montag auf seinem Smartphone eine Kurznachricht von einer ihm unbekannten Nummer, in der sich ein Betrüger als seine Tochter ausgab. In der Nachricht habe die angebliche Tochter um finanzielle Unterstützung gebeten, woraufhin der Güstrower zweimal Geld überwies.