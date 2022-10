Zahl der Auffrischungsimpfungen gegen Corona gestiegen

Schwerin (dpa/mv). Knapp 9000 Menschen haben sich in der Vorwoche in Mecklenburg-Vorpommern gegen Corona impfen lassen. Das waren nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Schwerin doppelt so viele wie in der mittleren Septemberwoche, als erstmals die an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe zur Verfügung standen. Diese werden nur für sogenannte Auffrischungsimpfungen eingesetzt, die mittlerweile fast 95 Prozent der Impfungen ausmachen.

„Eine Auffrischungsimpfung sechs Monate nach der letzten Impfung oder einer Corona-Infektion schützt vor einem schweren Krankheitsverlauf“, erklärte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag in Schwerin und warb damit erneut dafür, die landesweit vorhandenen Impfangebote wahrzunehmen. Ihren Appell richtete sie vor allem an Menschen ab 60 Jahre und solche mit Vorerkrankungen. „Aber auch jüngere Menschen sollten sich beraten lassen, ob und wann eine Auffrischungsimpfung für sie sinnvoll ist“, sagte die Ministerin.

Es stünden Impfstoffe in ausreichender Menge bereit, sowohl in den Impfstützpunkten der Landkreise und kreisfreien Städte, als auch bei den niedergelassenen Ärzten, die mit knapp drei Vierteln der Corona-Impfungen den Großteil der Spritzen verabreichten. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die zweite Auffrischung für besonders gefährdete Personen mit sechs Monaten Abstand zur letzten Impfung oder einer Infektion. Die erste Auffrischung wird mit gleichem zeitlichen Abstand für alle Personen ab 12 Jahren empfohlen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) haben in Mecklenburg-Vorpommern bislang 74,7 Prozent der Menschen zwei Impfungen erhalten. Die Quote der ersten Auffrischungsimpfung beträgt demnach 60,0 Prozent. Eine zweite Auffrischungsimpfung haben im Nordosten bisher 10,1 Prozent der Menschen erhalten, bei den Über-60-Jährigen beträgt die Quote 24,5 Prozent. Im benachbarten Schleswig-Holstein sind die Impfquoten deutlich höher, insbesondere bei den sogenannten Boosterimpfungen. Dort haben laut RKI bereits über 50 Prozent der Über-60-Jährigen die zweite Auffrischungsimpfung erhalten.

