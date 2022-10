Kompromiss zu Useriner See gilt weiter

Der Useriner See, der im Müritz-Nationalpark liegt, darf auch weiter von Anliegern zum Baden und Segeln genutzt werden - aber mit Einschränkungen. Die Gemeinde und die Verwaltung des Nationalparks haben sich geeinigt, dass die 2018 erarbeitete Allgemeinverfügung weitergeführt wird, wie beide Seiten am Dienstag mitteilten. Dies soll bis 2027 gelten und von Forschern begleitet werden. So soll es weiter drei Badestellen im Dorf am Ostufer, in Useriner Mühle im Süden und am Campingplatz am Westufer geben.