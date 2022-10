Kolke patzt und Hansa verliert - vom Kurs abgekommen

Rostock (dpa/mv). Ausgerechnet der häufig gefeierte Held großer Fußball-Tage musste sich diesmal wie ein Sündenbock fühlen. Mit einem fatalen Patzer leitete Torhüter Markus Kolke Hansa Rostocks vierte Heimpleite der Saison ein. «Die ein bisschen Ahnung vom Fußball haben, sehen, dass da ein Platzfehler im Spiel war. Normalerweise hüpft der Ball mir in die Hände und geht nicht einfach flach weg», schilderte der Kapitän nach dem 0:2 (0:1) gegen den 1. FC Kaiserslautern die Situation beim ersten Gegentor.

Wirklich aus der Fassung brachte der Fauxpas - dem Keeper war dar Ball durch die Beine ins Tor gerutscht - den in über 300 Zweit- und Drittliga-Spielen gestählten Routinier nicht. «Ich nehme das auf meine Kappe. Da habe ich kein Problem mit», sagte der 32-Jährige beim TV-Sender Sky. Kolke hatte auch gar keinen Grund dafür. Hansa Nummer eins bewahrte seine Not-Elf, in der zehn verletzte oder gesperrte Spieler fehlten, in der ersten Halbzeit mit einigen Glanzparaden vor einem noch früheren Rückstand.

Als sich auch noch Interims-Abwehrchef Rick van Drongelen einen kapitalen Schnitzer leistete und dem doppelten Torschützen Terrence Boyd nicht aufhalten konnte, war es um die gute Laune der 25.000 Zuschauer im prächtig gefüllten Ostseestadion geschehen. Härtel wunderte das nicht. «Ich kann verstehen, dass es unruhig wird im Stadion», meinte der 53-Jährige.

Den Hansa-Coach wurmte vielmehr die Schelte für die unfreiwilligen Hauptdarsteller des verkorksten Abends. «Die Tragik des Spiels ist es, dass die Niederlage mit individuellen Fehlern von Spielern, die ein gutes Spiel gemacht haben, eingeleitet wird», sagte er. Egal. Die beiden werden es mit Sicherheit verkraften.

Was vielmehr haften bleibt, ist der Eindruck, dass Hansas zweiter Anzug nicht passt. Von den Spielern der sogenannten zweiten Reihe konnte sich niemand wirklich für weitere Startelf-Einsätze empfehlen. Am ehesten noch Simon Rhein, aber der ist sonst ohnehin erste Wahl. Der Mittelfeldspieler lieferte bei seinem Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause eine couragierte Vorstellung ab, die hoffen lässt, dass er die Strukturprobleme im Rostocker Spielaufbau beheben kann.

Das wäre eminent wichtig, denn nach vier sieglosen Spielen am Stück stehen die Hanseaten am Rand zum Tabellenkeller. Da will keiner hin. «Wir müssen uns schütteln und nächste Woche in Regensburg weitermachen», forderte Härtel von seinem Personal.

