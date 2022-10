Randalierer verletzen Polizisten und Zeugen

Neustrelitz (dpa/mv). Zwei Männer und eine Jugendliche haben in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mehrere Autos beschädigt und anschließend einen Zeugen und einen Polizisten verletzt. Ein 40-Jähriger hatte nach Angaben der Polizei die Randalierer dabei beobachtet, wie sie gegen mehrere geparkte Autos traten. Als er die 28 und 25 Jahre alten Männer und die 16-jährige Jugendliche darauf ansprach, griffen sie ihn den Angaben vom Samstag zufolge an und verletzten ihn im Gesicht und am Kopf. Er kam am Freitagabend in ein Krankenhaus.

Als die Polizei eintraf, flohen die Täter zunächst, wurden aber kurze Zeit später von den Beamten gefasst. Der 28-Jährige, der nach Angaben der Polizei unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wehrte sich dabei und verletzte einen Polizisten leicht an der Schulter.

© dpa-infocom, dpa:221022-99-219079/2 (dpa)