Elyas M'Barek nennt Brand von Flüchtlingsheim «abstoßend»

Groß Strömkendorf. Der Schauspieler Elyas M'Barek (40) hat sich entsetzt über die mögliche Brandstiftung an einer Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf bei Wismar gezeigt. «Was für ein beschissener und abstoßender Mensch muss man eigentlich sein, wenn man Flüchtlingsunterkünfte anzündet», twitterte er am Freitag. Zuvor hatte die «Ostsee-Zeitung» berichtet.

Bei dem Feuer am Mittwochabend war ein ehemaliges Hotel, das als Unterkunft für ukrainische Geflüchtete genutzt wird, fast komplett abgebrannt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus und vermuten einen politischen Hintergrund. Der Staatsschutz ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:221021-99-212370/2 (dpa)