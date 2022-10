Mahnwache nach Brand: Jana Michael wirbt für Unterstützung

Wismar/Groß Strömkendorf (dpa/mv). Nach dem Brand einer Flüchtlingsunterkunft in der Nähe von Wismar hat die Integrationsbeauftragte des Landes zu Solidarität aufgerufen. Besonders wichtig sei, «den Betroffenen zu helfen und ihnen unsere volle Unterstützung, sowohl materiell als auch psychologisch, zuzusichern», sagte Jana Michael am Freitag in Schwerin. Die Integrationsbeauftragte dankte auch all jenen Beteiligten, die mit ihrem Einsatz Schlimmeres verhindert hätten.

Bei dem Feuer am Mittwochabend war in Groß Strömkendorf das ehemalige Hotel, in dem 14 ukrainische Geflüchtete untergebracht waren, fast komplett zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und vermutet einen politischen Hintergrund. Der Staatsschutz ermittelt.

Es müsse alles getan werden, um die Hintergründe aufzuklären, so Michael. Sie rief zudem zur Teilnahme an einer Mahnwache auf dem Wismarer Marktplatz am Freitag auf. Diese solle ein Zeichen der Solidarität für Geflüchtete aller Länder sein.

