Schuppenbrand greift auf Doppelhaus über: Hoher Sachschaden

Blankenhagen (dpa/mv). Beim Brand eines Doppelhauses ist in Blankenhagen (Landkreis Rostock) ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, ist das gesamte Zweifamilienhaus im Ortsteil Cordshagen derzeit unbewohnbar. Der Brand war nach ersten Erkenntnissen am Donnerstag in einem Schuppen ausgebrochen. Die Flammen griffen erst auf die angrenzende Hälfte des Doppelhauses über und erfassten dann auch den Dachstuhl der anderen Hausseite.

Zehn Bewohner aus zwei Gebäuden mussten evakuiert werden. Feuerwehren konnten verhindern, dass die Flammen auf das zweite Wohnhaus übergriffen. Alle Bewohner blieben unverletzt. Die Polizei vermutet eine technische Ursache im Schuppen, die das Feuer ausgelöst hat. Ein Brandgutachter soll dies genau klären.

