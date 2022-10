Landes-Integrationsbeauftragte ruft zu Mahnwache auf

Groß Strömkendorf. Nach dem Brand einer Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf mit einem möglicherweise politischen Hintergrund hat die Landes-Integrationsbeauftragte für Freitag zu einer Mahnwache auf dem Marktplatz in Wismar aufgerufen. Die Mahnwache solle ein Zeichen der Solidarität für Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Ländern sein, sagte Jana Michael am Donnerstag. «Ich bin überzeugt, dass viele Menschen in Nordwestmecklenburg und im ganzen Land Hass und Hetze entschieden entgegentreten.»

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) und Michael, deren Stelle in dem Ministerium angesiedelt ist, verurteilten den mutmaßlichen Brandanschlag vom Mittwochabend. «Opfer sind hauptsächlich Menschen, darunter Kinder und Jugendliche, die vor dem russischen Angriffskrieg zu uns geflohen sind. Das macht besonders wütend», teilten die beiden Politikerinnen mit. Die Bewohnerinnen und Bewohner seien gut versorgt, erhielten Unterstützung und seien bereits in anderen Unterkünften untergebracht worden. «Auch psychologische Angebote bestehen», betonte Michael.

Bei dem Brand war das ehemalige Hotel, das als Unterkunft diente, weitgehend zerstört worden. In dem Gebäude waren zum Zeitpunkt des Feuers 14 Geflüchtete und drei Betreuer. Verletzt wurde niemand. Der Staatsschutz führt die Ermittlungen.

© dpa-infocom, dpa:221020-99-200177/3 (dpa)