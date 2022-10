Schwesig zu Brand bei Wismar: Dulden weder Hass noch Hetze

Feuerwehrleute löschen den Brand in einem Hotel in dem Geflüchtete untergebracht waren.

Groß Strömkendorf. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schließt einen politischen Hintergrund des Brandes in einer Unterkunft für ukrainische Geflüchtete bei Wismar nicht aus. «Eins muss für alle klar sein: Menschen, die vor Krieg flüchten, brauchen unseren Schutz und unsere Unterstützung. Hetze und Gewalt dulden wir nicht!», twitterte Schwesig am Donnerstag im Zusammenhang mit dem Feuer am späten Mittwochabend. Konkreter wurde sie vor ihrem Besuch vor Ort zunächst nicht.

In dem ehemaligen Hotel wohnten nach Angaben des Landkreises noch 14 Geflüchtete, die von drei Mitarbeitern betreut wurden. Verletzt wurde niemand. Am Vormittag wollten sich Schwesig und Innenminister Christian Pegel (beide SPD) am Brandort ein Bild von dem Vorfall machen.

© dpa-infocom, dpa:221020-99-194461/2 (dpa)