Studie bemängelt Personalquote in der Kinderbetreuung

Gütersloh/Schwerin (dpa/mv). Einer Studie der Bertelsmann Stiftung zur frühkindlichen Bildung zufolge ist die Personalausstattung in Krippen und Kindergärten in Mecklenburg-Vorpommern ungenügend. «Mecklenburg-Vorpommern wird zwar 2023 genügend Kita-Plätze haben, um den Bedarf der Eltern zu erfüllen. Allerdings ist die Personalausstattung in der Mehrzahl der Gruppen nicht kindgerecht, so dass der Bildungsauftrag für die meisten Kinder nicht umgesetzt werden kann», sagte Kathrin Bock-Famulla, Expertin für frühkindliche Entwicklung der Bertelsmann Stiftung, am Donnerstag in Gütersloh.

Eine Fachkraft müsse im Nordosten rein rechnerisch rund sechs Kitakinder oder rund 13 Kindergartenkinder betreuen, hieß es. Dies seien deutlich mehr als die von der Stiftung empfohlenen Verhältnisse von 1 zu 3 in Kitas und 1 zu 7,5 in Kindergärten. Der Studie zufolge benötigt das Land daher 9200 zusätzliche Fachkräfte, dies entspreche ungefähren Mehrausgaben für Personalkosten von über 456 Millionen Euro.

Positiv wird in der Studie jedoch sowohl die hohe Zahl der Betreuungsplätze insgesamt als auch die hohe Betreuungsquote sowohl bei Kita- als auch bei Kindergartenkindern hervorgehoben. 58 Prozent der Unter-Dreijährigen seien in einer Krippe untergebracht, dies sei die höchste Quote in ganz Deutschland. Im Kindergarten liegt der Anteil an allen Kindern im Land bei 95 Prozent.

Um die Situation kurzfristig zu verbessern, empfiehlt die Bertelsmann Stiftung die Einstellung von Hilfskräften in den Bereichen Hauswirtschaft und Verwaltung, um so die pädagogischen Fachkräfte zu entlasten. Insgesamt sollte den Empfehlungen zufolge das Aufgabenspektrum der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das Wesentliche reduziert werden. «Die Politik muss gemeinsam mit der Praxis und auch mit den Eltern die Frage beantworten: Worauf kann verzichtet werden, ohne das Recht der Kinder auf Bildung und gutes Aufwachsen zu verletzen?», so Bock-Famulla.

