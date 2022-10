Regierung Gesundheitsministerin plant Bürgerinformation via Podcast

Schwerin (dpa/mv). Gesundheits- und Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) will künftig je einmal im Monat einen Podcast zu aktuellen politischen Themen veröffentlichen. «Der Podcast ist eine gute zusätzliche Möglichkeit, um aktuelle sozialpolitische Themen aufzugreifen und über meine Arbeit zu informieren», sagte Drese am Mittwoch in Schwerin.

In den 20-minütigen Beiträgen sollen den Angaben des Ministeriums zufolge auch Gäste zu Wort kommen. Die Ministerin erhoffe sich von eigenen Digitalformaten einen persönlicheren Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Feedback und Fragen seien daher ausdrücklich erwünscht. Am kommenden Sonntag soll die erste Folge von «Die Drese» veröffentlicht werden.

© dpa-infocom, dpa:221019-99-185545/2 (dpa)