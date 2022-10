Monat nach Attacke: Polizist nicht mehr in Lebensgefahr

Greifswald (dpa/mv). Der Polizist, der im September bei einem Einsatz in Greifswald schwer verletzt worden ist, befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, konnte der 60-Jährige die Intensivstation der Universitätsklinik inzwischen verlassen. Nach Angaben von Arne Zarbock, Leiter der Polizeiinspektion Anklam, wurde der Beamte in eine andere Klinik zur Rehabilitation verlegt. In dem Zusammenhang wird gegen einen 24-jährigen Tatverdächtigen weiter wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

Der Vorfall hatte sich am 11. September vor einem Nachtclub in Greifswald ereignet. Dort hatten sich mehrere Personen trotz Aufforderung durch den Sicherheitsdienst geweigert, das Clubgelände zu verlassen. Als die Polizei kam, soll der 24-Jährige Beamte beleidigt und bedrängt haben. Dabei war der Beamte mit dem Kopf auf der Straße gefallen. Er war laut Polizei bewusstlos und musste wegen Hirnblutungen notoperiert werden.

Beim Tatverdächtigen, der danach von Beamten überwältigt wurde, seien 0,8 Promille Atemalkohol gemessen worden. Er kam nach Feststellung seiner Personalien wieder auf freien Fuß. Innenminister Christian Pegel (SPD) hatte sich schockiert über den Vorfall gezeigt.

