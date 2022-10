Seawolves-Coach kritisch: «Müssen besser auftreten»

Rostock (dpa/mv). Drei Spiele haben die Rostock Seawolves in der Basketball-Bundesliga absolviert, dreimal haben sie gewonnen und stehen in der Tabelle auf dem dritten Rang. Besser sind nur die Telekom Baskets Bonn und der FC Bayern München, während sich der ebenfalls dreimal siegreiche Titelverteidiger Alba Berlin vorläufig hinter dem Team von Cheftrainer Christian Held einsortiert hat.

Doch nicht nur der Blick auf die Tabelle überrascht. Rostocks bisherige Auftritte wie der beim 110:95-Erfolg nach zweimaliger Verlängerung gegen das Schlusslicht Löwen Braunschweig am Dienstag hatten einen hohen Unterhaltungswert und waren erneut nichts für schwache Nerven. Dass es vor 3020 Zuschauern der Stadthalle zugleich der höchste Saisonsieg für sein Team war, hielt Held dennoch nicht von einer kritischen Bewertung ab. «Braunschweig war heute das aggressivere und über die meiste Zeit auch das bessere Team. Wir haben 20 Offensiv-Rebounds abgegeben – das ist viel zu viel. Das hat Braunschweig zu seinem Vorteil ausgenutzt.»

Die Rostocker hatten es in der Hand, die Partie bereits in der regulären Spielzeit für sich zu entscheiden. Doch in letzter Sekunde gelang Braunschweigs Robin Amaize der Korb zum 86:86. In der ersten fünfminütigen Verlängerung verpasste es wiederum Rostocks JeQuan Lewis, alles klarzumachen. Sein Mitteldistanzwurf missglückte, so blieb es beim 90:90-Zwischenstand. Es folgten weitere fünf Minuten Zugabe, in denen die Seawolves schließlich eine 20:5-Gala hinlegten und sich damit den dritten Sieg sicherten.

«Am Ende war es für uns erneut wichtig, dass wir zusammengeblieben sind», betonte Held, der aber auch ein besonderes Lob für Gabriel de Oliveira übrig hatte. «Er hat heute großartig gespielt und war für uns da, als wir ihn gebraucht haben.» Trotz des Erfolges machte Held deutlich: «Wir müssen an unseren Fehlern arbeiten und im nächsten Spiel besser auftreten.» Ob das gelingt, wird sich schon am Sonntag (15.00 Uhr) zeigen. Dann sind die Seawolves zu Gast bei der BG Göttingen.

