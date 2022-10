Merz bei Spendengala der Rostocker Kaufleute erwartet

Rostock (dpa/mv). Zur diesjährigen Jahresköste der Rostocker Kaufleute am 28. Oktober wird Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) als Gastredner erwartet. Merz werde sicher «scharfzüngig und prägnant» seine Vorstellungen in Zeiten von Inflation und Energiekrise entwickeln, hieß es hierzu am Dienstag vom Vorsitzenden des Vereins Rostocker Kaufmannschaft, Klaus-Jürgen Strupp.

Bei der traditionellen Spendengala - die in diesem Jahr im Hotel Radisson Blu stattfindet - sollen sowohl 30.000 Euro für die Rostocker Tafel, 15.000 Euro für die Hochschule für Musik und Theater und 11.000 Euro für den Welterbe-Verein für die Astronomische Uhr gesammelt werden. Vor dem Hauptevent ist zudem ein Empfang im Rathaus geplant.

«Seit dem Mittelalter pflegen Rostocker Kaufleute den Brauch, nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr zu feiern und dabei auch anderen Gutes zu tun», erläuterte Strupp, der auch Präsident der Industrie- und Handelskammer der Stadt ist. Trotz der aktuellen Krise hoffe er auf ein gutes Spendenergebnis. Angemeldet sind den Angaben zufolge 200 Mitglieder und Gäste.

© dpa-infocom, dpa:221018-99-173038/2 (dpa)