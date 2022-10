Neues Marinearsenal Rostock: Millionen-Aufträge in Sicht

Rostock (dpa/mv). Am neuen Marinearsenal-Standort Warnemünde sollen künftig planmäßig vier Marineschiffe im Jahr instandgesetzt und dabei auch Aufträge im Millionenwert an die Privatwirtschaft vergeben werden. Inklusive Material ergebe sich jährlich ein Gesamtumsatzvolumen im Bereich «eines hohen zweistelligen Millionenbetrages», sagte der leitende Direktor des Marinearsenals, Rainer Sacher, am Dienstag vor rund 250 Unternehmern. Einzelne Arbeitspakete umfassten dabei Aufträge von 20.000 Euro bis zu einer Million Euro.

Die Firmenvertreter informierten sich bei einem «Supplier Day» in Rostock über Möglichkeiten für Aufträge. Die ersten Instandsetzungen von Marineschiffen in Warnemünde und entsprechende Ausschreibungen sind in Sicht. Bis Ende 2022 werde voraussichtlich die Ausschreibung für das Flottendienstboot «Oste» erfolgen und Mitte 2023 die für die Korvette «Erfurt». Sacher appellierte auch an kleine und mittelständische Unternehmen, sich zu beteiligen.

