Hausärzte-Verband kritisiert Gesundheitspolitik des Bundes

Schwerin (dpa/mv). Neue Vorgaben des Bundesgesundheitsministeriums belasten nach Angaben des Hausärzteverbandes Mecklenburg-Vorpommern die Etats der Praxen und verlängern die Wartezeiten für Arzttermine. Vorstandsmitglied Tilo Schneider äußerte sich am Dienstag in einer Mitteilung kritisch zu den von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigten Leistungskürzungen für Fachärzte. Diese hätten mit viel Aufwand ihre Versorgungsangebote ausgebaut, um schneller Termine vergeben zu können. Die zusätzlichen Sprechzeiten drohten nun zu entfallen, weil sie nicht adäquat bezahlt würden. «Das hat Auswirkungen auf alle Versorgungsträger. Die Notaufnahmen in den Krankenhäusern werden sich füllen. Der Patientenstau wird aber auch uns Hausärzte stärker fordern», erklärte Schneider und verlangte die Rücknahme der Leistungskürzungen.

Kritik übte der Rostocker Verbandsvertreter auch an dem vorgeschriebenen Austausch der Computer-Technik zur Übermittlung von Gesundheitsdaten an die Krankenkassen. Dieser Wechsel sei vollkommen unnötig und nur dem Ablauf von Sicherheitszertifikaten nach fünf Jahren geschuldet. Die Zertifikate hätten auch verlängert werden können, sagte Schneider. Durch den Tausch entstünden den Praxen immense Kosten und es falle unnötigerweise tonnenweise Elektroschrott an. «Uns Mediziner ärgert vor allem die Zeit, die wir investieren, um die komplizierte Technik zum Laufen zu bringen. Denn der Nutzen ist weiter auf minimale Anwendungen limitiert», so Schneider weiter.

Er verwies zudem auf steigende Betriebs- und Personalkosten. «Inflation und Energiekrise machen auch um uns keinen Bogen. Nur aus Sorge um unsere Patienten haben wir uns in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht den bundesweiten Protestaktionen angeschlossen», sagte der Vize-Chef des Hausärzte-Verbandes in MV, in dem rund 1000 Mediziner organisiert sind. Für Ende November ist in Rostock der 29. Hausärztetag geplant.

