Prozess um Macheten-Attacke auf Nachbarn gestartet

Neubrandenburg (dpa/mv). Vor dem Landgericht Neubrandenburg hat am Dienstag ein Prozess gegen einen Rentner begonnen, der seinen Nachbarn mit einer Machete attackiert und schwer verletzt haben soll. Zum Prozessauftakt räumte der Angeklagte die Attacke mit dem großen Messer am 10. Mai in Bartow (Mecklenburgische Seenplatte) ein. Er habe sich aber seinerseits damit nur gegen einen Angriff des 36-jährigen Nachbarn auf ihn wehren wollen.

Dem zur Tatzeit 70-jährigen Senior wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Er soll laut Anklage versucht haben, den Nachbarn zuerst am Kopf zu treffen, und ihn dann an Armen und Oberkörper schwer verletzt haben. Dem Mann war es aber gelungen, dem Angreifer die Waffe abzunehmen und sich auf sein Grundstück zu retten.

Der Angeklagte, der alkoholisiert gewesen sein soll, wurde am Tatort gefasst und kam in U-Haft. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe. Der Prozess wird am 25. Oktober fortgesetzt, ein Urteil sei frühestens am 8. November geplant, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:221018-99-169143/2 (dpa)