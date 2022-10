Landesbaupreis: Amtsscheune Zarrentin doppelt ausgezeichnet

Schwerin (dpa/mv). Die Amtsscheune in Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Hingucker und der große Gewinner beim Landesbaupreis 2022. Der Neubau siegte in zwei der acht Kategorien, wie das Innenministerium anlässlich der Preisverleihung am Montag mitteilte. Die Amtsscheune erhielt die Auszeichnung demnach in der Kategorie «Architektur» und als Nahezu-Null-Energiehaus in der Kategorie «Technische Gebäudeausrüstung». Wärme und Kälte würden durch oberflächennahe Geothermie sowie durch Strom erzeugt, der zum großen Teil von der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach stamme.

Bei der Ehrung der Amtsscheune als beste Architektur lobte die Jury die klare architektonische Formensprache im historischen Kontext. Das Gebäude steht auf dem historischen Klostergelände der Kleinstadt am Schaalsee. Mit seiner Gestalt ordnet sich der Bau für die Amtsverwaltung in die vorhandene Bebauung ein, ist aber sofort als modernes Gebäude erkennbar.

Weitere Preise gab es unter anderem für herausragende Innenarchitektur, Stadtplanung, Landschaftsgestaltung und Statik. Eine Fahrrad- und Fußgängerbrücke über den Ostorfer See in Schwerin wurde in der Kategorie «Konstruktiver Ingenieurbau» ausgezeichnet. Für den zwölften Landesbaupreis waren laut dem zuständigen Innenministerium 53 Bewerbungen eingegangen. Die Auszeichnung wird gemeinsam vom Innen- und Bauministerium, der Architektenkammer, der Ingenieurkammer und dem Bauverband Mecklenburg-Vorpommern ausgelobt.

