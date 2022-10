Männer attackieren Sicherheitspersonal in Einkaufszentrum

Rostock (dpa/lno). Zwei junge alkoholisierte Männer haben in einem Rostocker Einkaufszentrum zwei Sicherheitsbedienstete angegriffen. Alle vier Beteiligten erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge tranken ein 19-Jähriger und ein 22-Jähriger am Samstagabend in dem Einkaufszentrum Alkohol, als sie ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes zuerst aufforderte, dies zu unterlassen, und ihnen kurz darauf ein Hausverbot erteilte, weil sie der Aufforderung nicht nachkamen. Wie die Polizei Rostock weiter mitteilte, griff der 19-Jährige daraufhin den Sicherheitsmann an und bedrohte ihn mit einem Messer. Ein weiterer Sicherheitsbediensteter sprühte Reizstoff zur Abwehr, woraufhin der 22-Jährige ebenfalls Reizstoff sprühte.

Ein Alkoholtest ergab bei den zwei Tatverdächtigen Werte von um die zwei Promille. Beiden Männern wird unter anderem Hausfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

© dpa-infocom, dpa:221016-99-145556/2 (dpa)