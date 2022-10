Entwarnung nach Gasleck: Reparaturarbeiten laufen

Schwerin (dpa/mv) -. Nach einem Gasleck in der Nähe des Eckhofplatzes in Schwerin hat die Feuerwehr inzwischen Entwarnung gegeben. In einer Gasleitung sei es - ohne ersichtlichen Grund - zu einem Leck gekommen, was durch Blasenbildung auf dem Bürgersteig sowie einen entsprechenden Geruch aufgefallen sei, teilte die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Schwerin am Freitag mit. In Rücksprache mit dem Gasversorger wurde die entsprechende Warnmeldung jedoch inzwischen aufgehoben.

Laut Informationen der Stadtwerke Schwerin tritt inzwischen kein Gas mehr aus. Die notwendigen Reparaturarbeiten sollen bis zum Abend abgeschlossen sein.

Zwischenzeitlich hatte die Feuerwehr laut eigenen Aussagen ein Gebiet in der Altstadt zwischen dem Alten Garten, Marstall und der Puschkinstraße für Fußgänger und Fahrzeuge gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:221014-99-129814/3 (dpa)