Mehr als 2700 neue Studierende an der Universität Rostock

Rostock (dpa/mv). An der Universität Rostock haben sich zum Wintersemester 2022/23 bislang mehr als 2700 Studierende neu eingeschrieben. Am Freitagnachmittag wollte die Hochschule im Rahmen eines Festumzugs und der traditionellen Immatrikulationsfeier die Erstis willkommen heißen, wie die Hochschule am Freitag mitteilte. Nach zweijähriger Corona-Pause findet die Feier wieder in gewohnter Art statt - am Gründungsort der Universität Rostock, in der St.-Marien-Kirche. Insgesamt sind an der Uni fast 12.000 Studierende eingeschrieben.

Stark nachgefragt waren die zulassungsbeschränkten Fächer im Lehramt Grundschulpädagogik, Sonderpädagogik, Biologie, Englisch und Sozialkunde. Großes Interesse hätten auch die Bachelor-Studiengänge Biowissenschaften, Informatik, Kommunikations- und Medienwissenschaften, Sozialwissenschaften und Volkswirtschaftslehre gefunden.

An der Universität Greifswald schrieben sich bislang nach eigenen Angaben mehr als 1560 Studierende neu ein. Die Gesamtzahl der Studenten liegt damit in Greifswald bei mehr als 10.270. Dort findet die feierliche Immatrikulation am Montag statt.

Das Wintersemester an beiden Universitäten begann offiziell am 1. Oktober, in Rostock war am Montag der erste Vorlesungstag, in Greifswald sollen die Vorlesungen kommenden Montag starten. Beide Universitäten hatten kürzlich ihre Sorge über die gestiegenen Kosten mitgeteilt. Die Hochschulen im Nordosten - etwa in Neubrandenburg und Wismar - waren schon vor rund vier Wochen ins Semester gestartet.

