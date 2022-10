Mehr Geld für Sportprojekte von Vereinen und Schulen

Schwerin (dpa/mv). Sportvereine und Schulen bekommen als Reaktion auf coronabedingte Einschränkungen für gemeinsame Projekte einmalig mehr Geld. «In diesem Jahr stockt das Sozialministerium aufgrund der vielen Anträge die Mittel um weitere 60.000 Euro aus dem Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" auf. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen, etwa in der Nachmittagsbetreuung in den Schulen des Landes», sagte die für Sport zuständige Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag in Schwerin.

Nach ihren Angaben fördert die Landesregierung in diesem Jahr mehr als 600 Kooperationsprojekte. Regulär stünden zur Umsetzung des Landesprogramms «Sport in Schule und Verein» pro Jahr 255.600 Euro bereit, 140.600 Euro stammten aus dem Sozialministerium, 115.000 Euro aus dem Bildungsministerium. Mit der einmaligen Mittelaufstockung stünden nun für dieses Jahr 315.600 Euro bereit.

«Unser Landesprogramm hat sich seit vielen Jahren bewährt. Die Bedeutung des Programms ist aktuell durch die in der Pandemie entstandenen Bewegungsdefizite bei Kindern und Jugendlichen noch weiter gestiegen», betonte Drese. Die gute Zusammenarbeit zwischen Sportvereinen und Schulen sei gerade mit Blick auf die Ausgestaltung der Ganztagsschule in den nächsten Jahren von hoher Bedeutung.

Die drastische Reduzierung des Sportangebots infolge der Corona-Pandemie hatte vielfach für Kritik gesorgt. Unklar ist bislang, welche Auswirkungen die angestrebten Energieeinsparungen auf das Sportangebot an Schulen und in Vereinen haben wird. Vielerorts verhindern auch marode Sporthallen, dass Sportunterricht planmäßig erteilt werden kann.

